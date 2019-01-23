Berat Albayrak: Büyüme yılın ikinci yarısında hız kazanacak

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 49. Dünya Ekonomik Forumu başladı. Davos toplantılarına Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılıyor.

Davos'ta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, mali disiplinden seçim dönemlerinde de taviz verilmeyeceğini ileri süren Albayrak, “Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok” dedi.

2018 son çeyrek ve 2019 ilk çeyrekte büyümenin zayıf olacağını söyleyen Albayrak, “Şu anda resesyon öngörmüyoruz. 2019 büyüme hedefleri ulaşılabilir. Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak” iddiasında bulundu.

Bu yıl için englasyon hedeflerinin de yüzde 15 olduğunu söyleyen Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

“YEP hedeflerine sadığız. Büyümede 2018 4. çeyrek ve 2019 1. çeyrek biraz daha zayıf olabilir. Bundan sonra daha güçlü toparlanma olacağı görülüyor. Tek endişem olası bir küresel durgunluk. Küresel ticaretin daralması ve dış konjonktürel zorluklar olabilir. Ancak, şu ana kadar ufuktaki bulutlar tehdit edici görünmüyor. Bu yüzden, 2019'da hedeflediğimiz büyümeyi göreceğiz.”

VERİLER BAKANIN BEKLENTİLERİYLE UYUM GÖSTERMİYOR

Bakan Albayrak, 2019’un ikinci yarısı için beklentilerini iyimser yönde açıklasa da TÜİK’in 2018’in son çeyreğine ilişkin verileri bu iyimser tabloyu destekler yönde değil. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Kasım 2018’de sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Krizin etkilerini yeni yeni hissettirdiği 2018’in üçüncü çeyreğinde GSYH’deki artış ise yüzde 1,6 ile sınırlı kalmıştı.

Bakan Albayrak’In tek endişem olarak ifade ettiği uluslararası piyasalarda da durgunluk eğiliminin sürmesi genel beklenti. (EKONOMİ SERVİSİ)