Gürsel Tekin: Askeri alanlar neden halka açılmıyor da ranta açılıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, askeri alanların imara açılmasını Meclis gündeme taşıyarak, “millet bahçeleri" yapacağız diyen partiniz, zaten yeşil alan ve çoğu orman vasfında olan askerî birlikleri neden halkın kullanımına sunmuyor da, ranta ve yandaş müteahhitlere açıyorsunuz” sorunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yöneltti.

“Hükümetiniz tarafından, “Askeri alanlar yeşil kalacak” beyanlarınıza karşın, imara açılan askeri alanlara her gün bir yenisi daha ekleniyor” diyen Tekin, "Yapılacak bu plan tadilatının, kamu yararı taşımadığı ve ranta yönelik olduğunu açıkça ortadadır. Doğal çevreyi ve yaşam alanlarını yok eden bu plan düzensizliği, herkesin gözü önünde kentin elde kalan son yeşil alanlarının da yok edilmesine neden oluyor. Bunun adı ihanet değil de nedir?” diye sordu.

Tekin “İstanbul’un ‘İmar Anayasası’ kabul edilen 100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda, ‘Havza içi rehabilite edilecek alan’ fonksiyonunda olmasına ve İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Plan Değişikliğini İnceleme Komisyonu’nun, imar planı değişikliğinin ulaşım talebini artıracağına yönünde kararı bulunmasına rağmen bu plan değişikliği onaylandığı takdirde şehre yapılan ihanet tescillenmiş olacaktır” dedi.

TEKİN SORU ÖNERGESİNDE ŞU SORULARA YANIT İSTEDİ