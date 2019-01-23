Alpu'da ‘acele kamulaştırma’ya karşı yürütmeyi durdurma kararı

Eskişehir Alpu'da yapılmak istenen kömürlü termik santral için 6 Mart 2018'de “ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Olumlu” kararı verilmesinden sonra, bu kararın iptali için çok sayıda kişi ve kurum tarafından idari dava açılmış bunun üzerine bilir kişi raporu istenmişti. Geçtiğimiz günlerde tamamlanarak mahkemeye sunulan bilirkişi raporu ÇED raporundaki çok sayıdaki eksikliği ve yanlışlığı tespit etti. Bu gelişmenin ardından Tepebaşı Belediyesi tarafından “Acele kamulaştırma” kararına yapılan itiraz sonuçlandı. Danıştay Altıncı Dairesi itiraz yolu kapalı olmak üzere “acele kamulaştırma” kararı hakkında yürütmenin durdurulmasını hükmüne bağladı.

ESKİŞEHİR'E GELİŞMEYİ ATAÇ DUYURDU

Danıştay kararını dün sosyal medya hesaplarından paylaşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç teşekkürlerini ve dileğini şöyle ifade etti:

“Bu karar kentimize hayırlı olsun; diliyorum ki Eskişehir’in en verimli toprakları üzerine yapılması planlanan kömürlü termik santral ısrarından vazgeçilir. Gelecek, temiz ve yenilenebilir enerjide. Mücadelemize destek veren tüm yurttaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” (HABER MERKEZİ)