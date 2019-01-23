HDP’nin itirazına YSK’den ‘yazışmalı’ ret

Erciş’te boş bir binada 76 askerin seçmen olarak görünmesine ilişkin HDP’nin itirazda bulunduğu İlçe Seçim Kurulu, binayı fiziki olarak incelemeden sadece askeri yetkililerle yazışarak ret kararı verdi.

Van’ın Erciş ilçesine bağlı ‘Adnan Menderes Mahallesi 1 Çıkmaz Sokak No: 2 Daire: 1’ adresinde yer alan kapısı zincirle kilitli boş bir askeri lojmanda 76 askeri personelin seçmen olarak kayıtlı gözükmesi üzerine HDP İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itiraza yanıt verildi. İlçe Seçim Kurulu, HDP’nin yapmış olduğu itirazı reddetti.

HDP Seçim İşleri Komisyonu’na tebliğ edilen ret kararında şaşırtıcı gerekçeler öne sürüldü.

4 OCAK’TA LİSTEDE 10 OCAK’TA GÖREVDE!

Tebliğ edilen kararda, askeri yetkililerden alınan yanıtlar doğrultusunda 76 askerin 10 Ocak tarihinde seçim güvenliği için görevlendirildiği belirtildi. Fakat seçmen listeleri, söz konusu askerlerin görevlendirildiği iddia edilen tarihten 6 gün önce yani 4 Ocak’ta asılmıştı.

Yine seçim güvenliğini sağlamak için görevlendirilmeleri bu 76 askeri seçmen yapmıyor. Kolluk kuvvetleri görevli olmaları halinde ancak ‘142 belgesi’ ile görev yaptıkları yerde oy kullanabiliyor. Ancak söz konusu 76 asker, seçim günü görevlendirilmelerine rağmen ikametleri taşındığı için belediye başkan adayı için oy kullanabilecek ve ilçenin seçmen dengesini değiştirmiş olacak.

HDP Seçim İşleri Komisyonu’ndan alınan bilgiye göre bu 76 askerin dışında Erciş’te ikameti bulunmayan çok sayıda rütbeli asker ve kolluk gücünün seçmen kayıtları toplu olarak ilçeye kaydırıldı, gerekçe olarak ise yine ‘seçim güvenliği’ gösterildi.

FİZİKİ İNCELEME YAPILMADI

Yapılan itiraza verilen cevapta, söz konusu 76 askerin kayıtlı olduğu adreste İlçe Seçim Kurulu yetkililerince fiziki bir incelemede bulunmadığı, sadece askeri yetkililerden alınan yanıt üzerinden karar alındığı da ortaya çıktı. Bu durum açıkça YSK’nin 48 No’lu kararına aykırı bir usulle karar verildiğini göstermiş oldu.

RET KARARI

Erciş Seçim İlçe Kurulu Başkanlığı’nın ret kararı şöyle:

“Talebe ilişkin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımızca Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan yazışmada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 17 Ocak 2019 tarih ve 83085145-0410-526 Asyş, İsth. sayılı cevabı yazısı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın 10 Ocak 2019 tarih ve 95109781-0410-150455/Asyş. D. Sayılı takviye kuvvet görevlendirmesi konulu yazısına istinaden 76 askeri personelin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi, seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması maksadıyla: Jandarma sorumluluk sahasında icra edilecek seçim faaliyetlerinde alınacak emniyet tedbirleri kapsamında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığının 10 Ocak 2019 tarih ve 95109781-0410150455/Asyş,. D sayılı yazısı ekindeki listeden de anlaşılacağı üzere Adnan Menderes Mahallesi 1 Çıkmaz Sokak’ta bulunan dairenin ilgililere tahsis edildiği, ayıca ilgililerinde mernis adreslerinin Adnan Menderes Mahallesi 1 Çıkmaz Sokak Kapı No:2 Daire 1 olduğu, bu nedenle Halkların Demokratik Partisi İlçe Başkanlığı’nın 15 Ocak 2019 havale tarihli dilekçesinde belirttiği gibi Adnan Menderes Mahallesindeki askı listesinde herhangi bir yanlışlık olmadığı anlaşılmakla, askı listesine yapılan itirazın reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.” (Ankara/MA)