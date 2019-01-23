Gaziantepspor ligden çekildiğini duyurdu

Gaziantepspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz grup kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Kulübümüz geçmiş yönetimlerin bırakmış olduğu ağır borç yükü nedeni ile FIFA tarafından yabancı futbolcu ve takımlarına yapılmayan ödemelerden dolayı çok sayıda eksi puan cezası ve son olarak bir alt lige düşürülme cezası almıştır. Gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması ağır yenilgiler ile Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır. Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına Kulübümüz TFF 2.Lig Beyaz grup kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır” ifadeleri kullanıldı.

Lig'den çekilme kararının kulübün kapatılacağı bir karar olmadığı vurgulanan açıklamada, “Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir proje ile yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir” denildi. (İstanbul/DHA)