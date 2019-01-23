Ulaşıma fırtına engeli

Ülkenin batı kesimlerinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bazı merkezlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Fırtına nedeniyle Bozcaada feribot seferlerinin bazıları iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

BURSA'DA TELEFERİK SEFERLERİNE RÜZGAR ENGELİ

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi. Kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Uludağ'a teleferik seferleri yapılamayacak.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı. (HABER MERKEZİ)