Şair Enver Ercan ölümünün 1. yılında anıldı

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) tarafından Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi'nde Şair Enver Ercan’ı anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Enver Ercan'ın ailesi, okurları ve arkadaşları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan TYS Genel Başkanı Mustafa Köz, insanların günden günde yazıdan ve sözden uzaklaştığına işaret ederek, “Biz yazının kalıcı bir bellek oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. TYS Müze Belgeliği de bu amaçla oluşturuldu” dedi.

TYS Genel Başkanı Mustafa Köz Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı / AA

TÜRKÇEDE İÇLİ BİR ÇIT SESİ: ENVER ERCAN

Mustafa Köz, konuşmasında TYS olarak Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi ve Yasakmeyve Yayınları iş birliğiyle hazırladıkları “Türkçede İçli Bir Çıt Sesi: Enver Ercan” adlı kitaptan da bahsetti. Köz, “Ercan'a bir armağan olarak kitabı bugüne yetiştirdik. Enver'i yeryüzünden sonsuzluğa uğurladıktan sonra onun adına yazılmış yazıları bir araya getirdik ve yeni bir belge oluşturduk. Bizim belleğe çok ihtiyacımız var. Unuttuğumuz için de bellek oluşturanlar üzerimizde büyük baskılar oluşturuyor. Bu bazen siyasal, bazen kültürel, bazen de toplumsal baskıya dönüşebiliyor” ifadelerini kullandı.Mustafa Köz, Enver Ercan'ın bu bellek anlayışına büyük katkılar sunduğuna işaret etti.

Enver Ercan’ın kızı Özge Ercan, babasının nüktedan, eğlenceli bir karaktere sahip olduğunu anlattı.

Yazar Adnan Özyalçıner Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı / AA

'ENVER ERCAN AYNI ZAMANDA TAM BİR EDEBİYAT EMEKÇİSİDİR'

Yazar Adnan Özyalçıner ise konuşmasında, Ercan'ın şiirlerinin bir doğallık taşıdığına dikkati çekerek, “Onun şiirleri birebir yaşamdır, yaşamaktır, yaşamanın kokusu ile rengidir. Şiirlerini yalıtılmış sözcüklerle taş taş sıralayan arkadaşım, dostum ve hısmım Enver Ercan aynı zamanda tam bir edebiyat emekçisidir. Dergiciliği, yayıncılığı, örgüt adamlığıyla ve derlediği kitaplarıyla...” dedi.

Etkinlikte, şairin yazı taslakları, yazı serüvenine tanıklık eden yazı gereçleri ve kişisel eşyalarının bulunduğu “Enver Ercan Belleği” de katılımcıların izlenimine sunuldu. (İstanbul/AA)