Karabük’te sitenin istinat duvarı çöktü
Karabük'te bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki dört otomobil hasar gördü.
Karabük'te bir sitenin istinat duvarı çöktü
Fotoğraf: AA
Karabük’te 5 katlı Altınyıldız Sitesi’nin yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
Yolda park halinde bulunan dört otomobil de duvarın çökmesiyle aşağıya doğru sürüklendi.
Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay sırasında yolda kimsenin olmaması can kaybını önledi. (Karabük/AA)
‘İş cinayetleri ülkesi’nde Sedat’ın çağrısını unutmayalım!
Leyla Güven bizi bırakma!
Tehlikedeki avukatlar
‘Beyaz yaka çalışanlar sendikaya üye olabilir mi ki?’
Bir fil avcılığı hikâyesi ya da Fazıl Say nereye?
Zulüm sırası kimde
Yoksulluk, yoksunluk
‘Örgütlenmezsek, bizi vurur’
Yıkım kentlerinde nüfus mühendisliği!
Garip şiirler antolojisi
Sömestir bavulu
İstanbul Müzik Festivali