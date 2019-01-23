23 Ocak 2019 07:34

Altındağ’da bir fırında yangın çıktı

Ankara Altındağ’da bir fırında yangın çıktı. İki işyerine daha sıçrayan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Altındağ’da bir fırında yangın çıktı

Fotoğraf: DHA

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    Ankara’nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi Şehit Rafet Sever Caddesi üzerinde bulunan fırında yangın çıktı. Fırında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki iki dükkana sıçradı.

    Üç dükkandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulunarak çevredeki evlerde oturanların tahliye edilmesini sağladı.

    Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekipler, işyerlerinde mahsur kalanlar olma ihtimaline karşı arama yaptı.

    Yangın yerindeki patlama riski nedeniyle elektrik trafoları devre dışı bırakıldı.

    Olayda can kaybı yaşanmadı.

    İtfaiyenin iki saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, üç dükkanda da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. (Ankara/DHA)

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