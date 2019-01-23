İngiltere'de yasalardaki aile içi şiddet tanımı genişletiliyor

İngiltere'de hükümet tarafından parlamentoya sunulan yasa tasarısı, aile içi şiddet tanımını, psikolojik ve ekonomik şiddeti de kapsayacak şekilde genişletiyor. Tasarı yasalaşırsa, partnerlerin birini diğerine ekonomik açıdan bağımlı kılacak "manipülatif" eylemleri aile içi şiddet kapsamında değerlendirilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre tasarı yasalaşırsa partnerin banka hesaplarına erişimini engellemek ya da işe gitmesini önlemek için araba anahtarı saklamak suç sayılacak. Tasarı, failin mağdura yaklaşmasını ya da avukatı aracılığıyla mahkemede sorgulamasını da engelleyecek hükümler içeriyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Victoria Atkins, yasadaki tanımın neden genişletilmesinin planlandığını açıklarken şunları söyledi:

"Ekonomik şiddet, korkunç bir istismar şekli ve yıllarca süren bir baskı döngüsü olabilir. Bu, banka hesaplarını kontrolüne geçirmek, kadının haberi olmadan kredi almak, hatta kadının arabasının anahtarlarını çalarak işe geç kalmasına ve dolayısıyla işini kaybederek ekonomik açıdan bağımlı hale gelmesine neden olmaya kadar her şey olabilir. Bir kişiye çalışamayacağını söylemek, o kişinin hayatı üzerinde olağanüstü derecede ağır bir baskı kurmak demektir. Tasarıyla bu tür zorlayıcı davranışları aile içi şiddet olarak gördüğümüzü ve bunun fiziksel şiddet kadar yasa dışı olduğunu söylüyoruz."

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecindeki tartışmalar nedeniyle ilk olarak 2017'de gündeme getirilen düzenlemenin ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor. (HABER MERKEZİ)

Kadına yönelik şiddet artarak sürüyor

Dünya kadınları şiddete karşı ayakta