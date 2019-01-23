23 Ocak 2019 00:53

Celal Şengör: Stalin'e organ vermek istemem, 20 milyon adam öldürmüş

Organ bağışı karşıtı sözleriyle tepki çeken Şengör, kendisini "Ben bir organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş" diye savundu.

Celal Şengör: Stalin'e organ vermek istemem, 20 milyon adam öldürmüş

Ekran görüntüsü, 'Sputnik Türkiye' YouTube kanalının "Prof. Celal Şengör: Türkiye Afganistan'dır, gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir" başlıklı videosundan alınmıştır.

    • Paylaş

    Halk TV’de Gürkan Hacır’ın sunumuyla yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ adlı programda organ bağışına ilişkin söylediği sözlerin çarpıtıldığını ileri süren Prof. Dr. Celal Şengör, kendisini "Ben bir organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş" sözleriyle savundu. Şengör ayrıca "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri. Türkiye Afganistan'dır" ifadelerini kullandı.

    Halk TV'deki programda kendisine organlarını bağışamak istediklerini söyleyenler olduğunu anlatan Şengör, “Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar” demişti.

    "PARAZİT HALİNDE YAŞAYAN BİR İNSANA…"

    Tepkiler sonrası RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında konuşan Şengör, "Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey" ifadelerini kullandı. Şengör, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Benim vücudumun, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim."

    "ELİN DANGALAĞINI YAŞATMANIN ANLAMI YOK" SÖZLERİNİ YİNELEDİ

    "Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" sözlerini yineleyen Şengör, "Ben, bir organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş" ifadelerini kullandı. Eşine "Öldüğümde vücudumu araştırma kurumuna hediye edin, istedikleri gibi kullansınlar" dediğini belirten Şengör "Sadece kendimden bahsediyordum. Elin dangalağını yaşatmaktansa bilimsel araştırma daha önemlidir" dedi.

    Sözlerinin medya tarafından çarptıldığını savunan Şengör, "Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?" diye konuştu.

    "TÜRKİYE EN İLKEL, ÜST DÜZEY CEHALET DÜZEYİNDE, EN GAYRI MEDENİ ÜLKELERDEN BİRİ"

    Türkiye'nin kendisinin gördüğü en ilkel ülkelerden biri olduğunu söyleyen Şengör, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri. Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok." (HABER MERKEZİ)

    Celal Şengör: Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok

    Celal Şengör: Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok

    'Dışkı yedirmek işkence değil' diyen Şengör’e tepki çığ gibi büyüyor

    'Dışkı yedirmek işkence değil' diyen Şengör’e tepki çığ gibi büyüyor

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    ‘Örgütlenmezsek, bizi vurur’

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yıkım kentlerinde nüfus mühendisliği!

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Garip şiirler antolojisi

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Sömestir bavulu

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    İstanbul Müzik Festivali
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kerç Boğazı'nda 2 gemide yangın çıktı, 4 Türk mürettebat öldü
    Kerç Boğazı'nda 2 gemide yangın çıktı, 4 Türk mürettebat öldü

    Dışişleri Bakanlığı, Kerç Boğazı'nda 2 gemide çıkan yangında 4 Türk mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

    MLSA raporuna göre adil yargılama hakkı sistematik olarak ihlal edildi
    MLSA raporuna göre adil yargılama hakkı sistematik olarak ihlal edildi

    Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğinin hazırladığı rapor, AİHM’nin “Türkiye’de efektif işleyen bir yargılama sistemi var” kabulünü çürüttü.

    Hafriyat kamyonunun ezdiği 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
    Hafriyat kamyonunun ezdiği 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

    Adapazarı'da, hafriyat kamyonu geri manevra yaparken 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Lise öğrencisini vuran polisin tutuklanması talebi reddedildi
    Lise öğrencisini vuran polisin tutuklanması talebi reddedildi

    Antep'te, "Dur ihtarına uymadığı" gerekçesiyle polis tarafından vurulan Ekrem Görkem Karakan davasında sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Şehir hastanesi inşaatında işçilerin iş bırakma eylemi sonuç verdi
    Şehir hastanesi inşaatında işçilerin iş bırakma eylemi sonuç verdi

    İstanbul’da yapımı süren Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeklere isyan ederek iş bırakan işçilerin eylemi sonuç verdi.

    Tarlada çalışırken çırçır makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti
    Tarlada çalışırken çırçır makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti

    Urfa’da pamuk tarlasında çalışırken çırçır makinesine düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    ‘RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya Saray’ın talimatıyla istifa ettirildi’
    ‘RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya Saray’ın talimatıyla istifa ettirildi’

    İktidara yakın bazı medya gruplarının bakanlıktan Saray'a kadar uzanan şikayetlerinin ardından RTÜK Başkanı, Erdoğan'ın talimatıyla istifa ettirildi.

    Eti Bakır işçileri haklarını ve verilen sözlerin tutulmasını istiyor
    Eti Bakır işçileri haklarını ve verilen sözlerin tutulmasını istiyor

    Artvin Murgul’da grev nedeniyle işten atılan ve işe iade davasını kazanan Eti Bakır işçileri patronun verdiği sözleri tutmasını istiyor.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    2019 Oscar Ödülleri adayları açıklandı
    2019 Oscar Ödülleri adayları açıklandı
    Ozan-Der Genel Başkanı Kamber Nar: Ozan halkın gözü, kulağı, dilidir
    Ozan-Der Genel Başkanı Kamber Nar: Ozan halkın gözü, kulağı, dilidir
    Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırmaktan 18,7 milyon avro ceza
    Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırmaktan 18,7 milyon avro ceza
    GÜNCELLENDİ
    Demba Ba, Başakşehir'e transfer oldu
    Demba Ba, Başakşehir'e transfer oldu
    Akdeniz'de yılın ilk ayında 203 mülteci yaşamını yitirdi
    Akdeniz'de yılın ilk ayında 203 mülteci yaşamını yitirdi

    Uluslararası Göç Örgütü, 2019'un ilk 20 gününde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 203 mültecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası
    Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası

    Nazlı Ilıcak hakkında mahkeme 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesi kararı aldı.

    Sur’da öldürülen Helin Şen’in ailesine ‘kusur’ tazminatı
    Sur’da öldürülen Helin Şen’in ailesine ‘kusur’ tazminatı

    Diyarbakır İdare Mahkemesi, Helin Şen olayında İçişleri Bakanlığını ‘kusurlu’ bularak, Şen ailesine 314 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

    ‘Sanayi üretimi geriliyor, işsizlik tırmanıyor’
    ‘Sanayi üretimi geriliyor, işsizlik tırmanıyor’

    Makine Mühendisleri Odası’nın hazırladığı ‘Sanayinin Sorunları ve Analizleri’ raporunda üretimdeki daralma ve artan işsizliğe dikkat çekildi.

    Servetine servet katanlar Davos’ta bir araya geldi
    Servetine servet katanlar Davos’ta bir araya geldi

    Milyarderler zenginleşirken eşitsizlik artıyor. Davos’ta buluşan kapitalistler, Dünya Ekonomik Forumunu ‘isyan’ uyarısıyla açtı.

    İŞKUR Genel Müdürü: İşsizlikte büyük mesafeler katettik
    İŞKUR Genel Müdürü: İşsizlikte büyük mesafeler katettik

    İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 'Bir ülkenin en önemli meselesi işsizlikle mücadeledir' dedi.

    Elize Anlaşması yenilendi, Alman-Fransız ittifakı derinleşti
    Elize Anlaşması yenilendi, Alman-Fransız ittifakı derinleşti

    Almanya ile Fransa arasındaki ilk ittifak anlaşması olarak bilinen Elize Anlaşması Merkel ve Macron’un katıldığı törenle yenilendi.

    Afrin açıklamaları nedeniyle EMEP Başkanı Selma Gürkan'a ceza istendi
    Afrin açıklamaları nedeniyle EMEP Başkanı Selma Gürkan'a ceza istendi

    Savcı Afrin açıklamaları nedeniyle EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan’ın “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

    İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı: 8 bin itiraz reddedildi
    İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı: 8 bin itiraz reddedildi

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, seçmen listelerine yaptıkları 12 bini aşkın itirazdan 8 bininin reddedildiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    HDP 20 ilde ve bağlı ilçelerde eş başkan adaylarını açıkladı
    HDP 20 ilde ve bağlı ilçelerde eş başkan adaylarını açıkladı

    HDP, yerel seçimlerde Diyarbakır, Van ve Mardin gibi önemli merkezlerle beraber 20 il ve bağlı ilçelerde göstereceği eş başkan adaylarını açıkladı. 

    GÜNCELLENDİ
    Fazıl Say’dan Erdoğan açıklaması: Doğru bulduğum şeyi deniyorum
    Fazıl Say’dan Erdoğan açıklaması: Doğru bulduğum şeyi deniyorum

    Erdoğan’ı konserine davet eden Fazıl Say, eleştiriler üzerine ilk kez açıklama yaptı: Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz

    GÜNCELLENDİ
    TCK 103 Kadın Platformu: İstismarın affı olmaz, kabul etmiyoruz
    TCK 103 Kadın Platformu: İstismarın affı olmaz, kabul etmiyoruz

    160’ı aşkın kadın ve LGBTİ+ örgütü Kamuoyunun gündemine getirilen erken evlilikler düzenlemesine tepki gösterdi.

    Sudan halkı: Beşir rejimi devrilene kadar yola devam
    Sudan halkı: Beşir rejimi devrilene kadar yola devam

    Sudanlı Profesyoneller Birliği ve üç muhalefet koalisyonu, Ömer Beşir’in istifa etmesi talebi gerçekleşene kadar protestolara devam sözü verdi.

    Meksika'da iş bırakan metal işçileri 25 Ocak'ta greve çıkacak
    Meksika'da iş bırakan metal işçileri 25 Ocak'ta greve çıkacak

    Meksika’nın Matamoros sanayi bölgesinde on binlerce metal işçisi iş bıraktı. İşçiler 25 Ocak’taki resmi grevleri için ise dayanışmaya çağırıyor.

    Futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan özel uçaktan haber alınamıyor
    Futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan özel uçaktan haber alınamıyor

    İngiltere Premier Ligi'nden Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.

    Kadın cinayetinde bahane değişmedi: Erkeklerle mesajlaştı
    Kadın cinayetinde bahane değişmedi: Erkeklerle mesajlaştı

    83 yaşındaki erkek, 74 yaşındaki eşini sosyal medyada erkeklerle mesajlaştığı ve kendisinden ayrılmak istediği bahanesiyle öldürdü.