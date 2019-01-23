Celal Şengör: Stalin'e organ vermek istemem, 20 milyon adam öldürmüş

Halk TV’de Gürkan Hacır’ın sunumuyla yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ adlı programda organ bağışına ilişkin söylediği sözlerin çarpıtıldığını ileri süren Prof. Dr. Celal Şengör, kendisini "Ben bir organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş" sözleriyle savundu. Şengör ayrıca "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri. Türkiye Afganistan'dır" ifadelerini kullandı.

Halk TV'deki programda kendisine organlarını bağışamak istediklerini söyleyenler olduğunu anlatan Şengör, “Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar” demişti.

"PARAZİT HALİNDE YAŞAYAN BİR İNSANA…"

Tepkiler sonrası RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında konuşan Şengör, "Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey" ifadelerini kullandı. Şengör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim vücudumun, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim."

"ELİN DANGALAĞINI YAŞATMANIN ANLAMI YOK" SÖZLERİNİ YİNELEDİ

"Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" sözlerini yineleyen Şengör, "Ben, bir organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş" ifadelerini kullandı. Eşine "Öldüğümde vücudumu araştırma kurumuna hediye edin, istedikleri gibi kullansınlar" dediğini belirten Şengör "Sadece kendimden bahsediyordum. Elin dangalağını yaşatmaktansa bilimsel araştırma daha önemlidir" dedi.

Sözlerinin medya tarafından çarptıldığını savunan Şengör, "Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?" diye konuştu.

"TÜRKİYE EN İLKEL, ÜST DÜZEY CEHALET DÜZEYİNDE, EN GAYRI MEDENİ ÜLKELERDEN BİRİ"

Türkiye'nin kendisinin gördüğü en ilkel ülkelerden biri olduğunu söyleyen Şengör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri. Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok." (HABER MERKEZİ)

Celal Şengör: Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok