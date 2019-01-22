Hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı: 4 yaralı, 5 gözaltı

Adıyaman’da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın yakınları, kendilerine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini yaraladı. Hastanenin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde kavgaya karıştığı belirlenen 5 hasta yakını gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Acil servis girişinde iddiaya göre, ziyaret saati dışında hastalarını görmek isteyen kişiler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede güvenlik görevlileri B.Ö., M.M., Z.D. ve M.F.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavganın ardından yaralılar hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan hasta yakınları F.D., M.D., K.Ç., G.Ç. ve E.Ç. ise gözaltına alındı.

Kavga anı ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hasta yakınları ile güvenlik görevlilerinin tartışması ve sonrasında yaşanan kavga yer aldı.

Polisin olayla olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)