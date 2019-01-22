Hafriyat kamyonunun ezdiği 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Adapazarı'da, geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar yaşamını yitirdi.

Adapazarı Bağlar Mahallesi Köyiçi mevkiinde yol yapımında çalışan hafriyat kamyonu, yaklaşık 4 metre genişliğindeki toprak yolda geri manevra yaparken, oyun oynayan Mehmet Can'a ezdi. 9 yaşındaki çocuk tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mehmet Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ailenin tepki gösterdiği kamyon şoförünün köyden kaçtığı ve daha sonra jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.

Mehmet Can'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Kamyon şoförü M.C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgu için karakola götürüldü. (HABER MERKEZİ)

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