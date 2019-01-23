23 Ocak 2019 08:46

Bir köyde seçmen sayısında yüzde 761, diğerinde yüzde 490 artış

Pek çok merkezden olağanüstü seçmen artışı bilgileri geliyor. Bu artışların, o yerelin siyasi tablosunu değiştirecek nitelikte olması dikkat çekiyor.

Bir köyde seçmen sayısında yüzde 761, diğerinde yüzde 490 artış

Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

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    Çağrı SARI
    İstanbul

    24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde yüz oy aldığı 500 sandığın 147’sinde yüzde 10, 61’inde yüzde 50’nin üzerinde artış tespit edildi. YSK Başkanı Sadi Güven hayali seçmen ya da sahte seçmen iddialarını reddetse de 24 Haziran seçimleri ile tespit edilen bölgelerdeki seçmen artışı ‘normal’in çok üzerinde. Buna göre, Gümüşhane’nin Merkez ilçesine bağlı Yukarıyuvalı köyünde yüzde 761, Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı İçlikavak köyünde yüzde 490, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Dölek köyünde yüzde 451.4, Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi’nde yüzde 375.6, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Yergömü Mahallesi’nde yüzde 300, Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Çerçi köyünde yüzde 275.5, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Cemalli köyünde ise yüzde 215 oranında artış yaşandığı öne sürüldü.

    SEÇMEN HAREKETLİLİĞİ İNCELENDİ

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran genel seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandıktaki seçmen hareketliliğini inceledi. Bu sandıklarda yüzde 761’e varan seçmen artışı bulunduğuna dikkat çeken Özel, “Seçim sonuçlarına bakıldığında muhalefetin denetim olanaklarının kısıtlı kaldığı ve vatandaşlarımızın kamu baskısını çok açık hissettiği görülen bu yerleşim yerlerine olağanın çok üzerinde seçmen kaydırılması, seçimlere şimdiden gölge düşürülmesi demektir” dedi

    YSK Başkanına göre hayali seçmen de sahte seçmen de yok

    YSK Başkanına göre hayali seçmen de sahte seçmen de yok

    SEÇİM GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ŞÜPHENİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

    Özel, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesinde seçmen hareketlilik oranının yüksekliğine dikkati çekerek, “Partimiz tarafından yapılan şüpheli kaydırmalara yönelik itirazlar olumsuz sonuçlandı. Vatandaşlarımızın seçim sistemine ve seçim güvenliğine yönelik şüphe duyması, önü alınmayacak şaibe iddialarına yol açacak ve bu iddialardan tüm siyasi partiler ve siyaset kurumu eşit zarar görecektir. Bu nedenle Türkiye’yi acilen seçim güvenliğine şüphe duyulmayan bir ülke haline getirmemiz gerekmektedir” dedi. Özel, şunları kaydetti:

    500 SANDIKTA YÜZDE 100 OY ALDI

    “Kamu gücünü kullanan kaymakam, vali ya da kolluk kuvvetlerinin, iktidar partisinden aldığı talimat ya da telkinlerle vatandaşlar üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisine oy verilmesi yönünde baskı kurmalarının kamuoyuna da yansımış çeşitli örnekleri vardır. Bu baskılar, bazı köy ve mahallelerde seçim sonuçlarına alenen yansımaktadır. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin hayata geçtiği 24 Haziran 2018 seçimlerini incelediğimizde, Recep Tayyip Erdoğan’ın 500 sandıkta oyların yüzde 100’ünü aldığı görülmektedir. Bu 500 sandığın 198’inde ise geçerli oy sayısı seçmen sayısıyla ya eşit ya da seçmen sayısından daha fazla olarak kayıtlara geçmiştir ki, bu durum ‘güvenli seçim’ kavramına çok uygun değildir. 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan, 749 sandıkta oyların yüzde 99’unu veya daha fazlasını, 3 bin 456 sandıkta oyların yüzde 95’ini ya da daha fazlasını, 8 bin 866 sandıkta ise oyların yüzde 90’ını ya da daha fazlasını almıştır.

    HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

    Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandığın Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Adıyaman, Bayburt, Çorum ve Malatya illerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 500 sandık üzerinde yapılan seçmen hareketliliği incelemesinde bu sandıkların 147’sinde seçmen artışının yüzde 10’un üzerinde olduğu, 61’inde seçmen artışının yüzde 50’nin üzerinde olduğu, 27’sinde ise seçmen artışının yüzde 100’ün üzerinde olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde seçmen artışının yüzde 1.9 civarında olduğu bir seçimde bu hareketlilik olağanın çok üzerinde olduğu gibi hayatın olağan akışına da aykırıdır.

    YÜZDE 761’İ BULAN YERLER VAR

    Artış oranları Gümüşhane’nin Merkez ilçesine bağlı Yukarıyuvalı köyünde yüzde 761, Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı İçlikavak köyünde yüzde 490, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Dölek köyünde yüzde 451.4, Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi’nde yüzde 375.6, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Yergömü Mahallesi’nde yüzde 300, Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Çerçi köyünde yüzde 275.5, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Cemalli köyünde ise yüzde 215 oranında olmuştur.

    9 BİN KAYDIN 745’İ İPTAL EDİLDİ

    Şırnak merkez ve ilçelerinde 9 bin seçmen kaydının iptali için HDP tarafından yapılan başvuruları değerlendiren seçim kurulları, 745 kişinin kaydını dondurdu.

    İtirazları değerlendiren il ve ilçe seçim kurulları, kısmen kabul ettiği başvuruların sonucunu partinin yetkili organlarına tebliğ etti. Kurullar tarafından verilen kararların tamamında kent merkezlerine taşınan asker-polis kayıtları iptal edilmezken, diğer sivillerin kayıtları ise kısmi olarak donduruldu. MA'nın haberine göre seçim kurullarının aldığı kararların ayrıntıları şöyle:

    • Şırnak merkezde 3 bin 580 seçmene itiraz edildi, bunlardan sadece 238 kişinin kaydı donduruldu.
    • Boşaltılan karakola 205 seçmenin kaydının yaptırıldığı Uludere’ye bağlı Hilal beldesinde sadece 69 seçmen için yapılan başvuru kabul edildi.
    • Beytüşşebap ilçesinde 927 seçmene itirazda bulunuldu. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 179 kişinin adres değişikliğine gittiğini belirterek, 121 seçmenin sistem üzerindeki kayıtlarının dondurulmasına karar verdi.
    • İdil’e bağlı Sırtköy (Deşta Darê) beldesinde 72 seçmene ilişkin yapılan itirazın 12’si kabul edildi.
    • Güçlükonak merkezde HDP’nin itiraz dilekçesinde yer alan 638 seçmenden sadece 15’inin kaydı donduruldu.

    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

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