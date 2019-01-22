Lise öğrencisini vuran polisin tutuklanması talebi reddedildi

Antep'te, 31 Aralık 2017 gecesi "Dur ihtarına uymadığı" gerekçesiyle polisin açtığı ateş sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan davasında sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi. Mahkeme davayı 15 Mart'a erteledi.

Antep’te polisin “dur” ihtarına uymadığı iddiası ile Polis Hasan Bilki’nin açtığı ateşle ağır yaralanan ve 14 günlük yaşam mücadelesinin ardından 14 Ocak 2018'de hayatını kaybeden Ekrem Görkem Karakan’ın davası 11’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davayı gözlemci olarak CHP Antep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da izledi.

Gazete Duvar'dan Murat Güreş'in haberine göre Karakan’ın annesi Naime Karakan ile babası Sedat Karakan çocuklarının öldürülmesinden sonra adalet arayışlarının umutsuzlukla devam ettiğini belirterek, “Cinayet işleyen polis 2 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma savcısı müebbet hapis isterken gelinen noktada taksirle adam öldürmek suçuna kadar indirildi. Görünmez bir el delilleri karartıyor. Biz adalet istiyoruz. Ez azından o görevine devam eden o polisin tutuklanmasını talep ediyoruz” dediler.

"YAŞAM HAKKINI KORUMAK DEVLETİN GÖREVİDİR"

Karakan Ailesi’nin avukatlarından Bülent Duran savunmasında, devletin yaşam hakkını korumakla görevli olduğunu hatırlattı ve “İç güvenlik tasarısının çıkmasının ardından 300 çocuk polis tarafından öldürüldü. Biz Ekrem’i belki geri getirmeyeceğiz ama suçun cezasız kalmasının önleyerek başka anaların ağlamasını engelleyeceğiz. Bu nedenle sanık polisin tutuklanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Avukat Nesrin Tuncel ise soruşturma sürecinde yaşanan hukuksuzluklara ve delillerin karartılmak istenmesine vurgu yaparak “Burada sanık polisin hem idari hem de adli açıdan açıkça korunduğunu görüyoruz. Esasa ilişkin kapsamlı açıklamamızı yapacağız. Ancak ailenin manevi açıdan da olsa rahatlaması için sanık polisin tutuklanması talebini ben de yineliyorum” diye konuştu.

MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polisin tutuklanmasının reddine karar vererek davayı 15 Mart 2019’a erteledi.

Antep'te, yılbaşı gecesi kontrol noktasında ekiplerin “dur” ihtarına uymayan Ekrem Görkem Karakan, ehliyetsiz olduğu için babasına ait otomobile kaçtı. Polis Hasan Bilki araca otomatik tüfekle ateş açtı. Ekrem Görkem Karakan yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken, araç trafik direğine çarptı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan genç, 14 Ocak 2018’de yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru Hasan B. ise başka bir birime atandı. (HABER MERKEZİ)

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