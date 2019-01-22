22 Ocak 2019 17:38

2019 Oscar Ödülleri adayları açıklandı

Bu yıl 91'inci kez verilecek olan Oscar Ödülleri adayları açıklandı. Oscar töreni 24 Şubat'ta düzenlenecek.

2019 Oscar Ödülleri adayları açıklandı

Fotoğraf: Pixabay

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    Bu yıl 91'inci kez verilecek olan Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) adayları açıklandı. Adaylıklara damgasını vuran iki film Roma ve The Favorite oldu. Her iki film de belli başlı dallarda 10'ar adaylık aldı. Ödüller 24 Şubat'ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

    Kumail Nanjiani ile  Tracee Ellis Ross tarafından açıklanan adaylar şunlar oldu:

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    Amy Adams, Vice
    Marina de Tavira, Roma
    Regina King, If Beale Street Could Talk
    Emma Stone, The Favourite
    Rachel Weisz, The Favourite

    Roma filminin afişi

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    Mahershala Ali, Green Book
    Adam Driver, BlacKkKlansman
    Sam Elliott, A Star Is Born
    Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
    Sam Rockwell, Vice

    EN İYİ KURGU

    BlacKkKlansman
    Bohemian Rhapsody
    The Favourite
    Green Book
    Vice

    EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ

    Black Panther
    BlacKkKlansman
    If Beale Street Could Talk
    Isle Of Dogs
    Mary Poppins Returns

    EN İYİ KISA FİLM

    Detainment
    Fauve
    Marguerite
    Mother
    Skin

    EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

    Animal Behavior
    Bao
    Late Afternoon
    One Small Step
    Weekends

    EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

    The Ballad Of Buster Scruggs
    Black Panther
    The Favourite
    Mary Poppins Returns
    Mary Queen Of Scots

    The Favourite filminin afişi

    EN İYİ SES EFEKTİ

    Black Panther
    Bohemian Rhapsody
    First Man
    Roma
    A Star Is Born

    EN İYİ SES KURGUSU

    Black Panther
    Bohemian Rhapsody
    First Man
    A Quiet Place
    Roma

    EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM

    Capernaum
    Cold War
    Never Look Away
    Roma
    Shoplifters

    EN İYİ KISA BELGESEL

    Black Sheep
    End Game
    Lifeboat
    A Night at the Garden
    Period. End Of Sentence

    EN İYİ BELGESEL

    Free Solo
    Hale County
    Minding the Gap
    Of Fathers and Sons
    RBG

    EN İYİ PRODÜKSİYON DİZAYNI

    Black Panther
    The Favourite
    First Man
    Mary Poppins Returns
    Roma

    EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

    Cold War
    The Favourite
    Never Look Away
    Roma
    A Star Is Born

    EN İYİ GÖRSEL EFEKT

    Avengers: Infinity War
    Christopher Robin
    First Man
    Ready Player One
    Solo: A Star Wars Story

    EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

    Border
    Mary Queen of Scots
    Vice

    EN İYİ ANİMASYON FİLM

    Isle Of Dogs
    Mirai
    Ralph Breaks the Internet
    Spider-Man: Into the Spider-Verse

    EN İYİ FİLM ŞARKISI

    All The Stars, Black Panther
    I’ll Fight, RBG
    The Place Where Lost Things Go, MPR
    Shallow
    When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

    EN İYİ UYARLAMA SENARYO

    The Ballad Of Buster Scruggs
    BlacKkKlansman
    Can You Ever Forgive Me?
    If Beale Street Could Talk
    A Star Is Born

    EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    The Favourite
    First Reformed
    Green Book
    Roma
    Vice

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    Christian Bale
    Bradley Cooper
    Willem Dafoe
    Rami Malek
    Viggo Mortensen

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    Yalitza Aparicio
    Glenn Close
    Olivia Colman
    Lady Gaga
    Melissa McCarthy

    EN İYİ YÖNETMEN

    BlacKkKlansman
    Cold War
    The Favourite
    Roma
    Vice

    EN İYİ FİLM

    Black Panther
    BlacKkKlansman
    Bohemian Rhapsody
    The Favourite
    Green Book
    Roma
    A Star Is Born
    Vice

     

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