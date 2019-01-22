AB'den İngiltere'ye "Anlaşma yoksa sınır var" baskısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması halinde Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında "fiziki sınır" olacağını söyledi.

Schinas, günlük basın brifinginde, AB ile İngiltere arasında anlaşmasız Brexit ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Eğer beni anlaşmasız ayrılık halinde ne olacağı konusunda sıkıştırmak istiyorsanız söyleyeyim, ne olacağı çok açık; (Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında) fiziki sınır olacak" dedi.

KUZEY İRLANDA SORUNU

AB ile İngiltere arasında yapılan anlaşmada en fazla tartışma konusu olan Kuzey İrlanda’nın durumu idi. May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır oluşmasını engellemeye dönük bir "tedbir maddesi" içeriyordu. İngiltere ile AB arasında Brexit'in ardından iki İrlanda'yı fiziki sınırla ayırmayacak bir kapsamlı ticaret anlaşmasına varılamaması halinde devreye girecek madde, bu kez Kuzey İrlanda ile İngiltere arasına bir sınır girmesi ihtimalini doğurduğu için bütün anlaşmanın reddedilmesini beraberinde getirdi.

Anlaşma, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında mal ve hizmetlerin dolaşımının geçiş sürecinde serbest bırakılmasını ve dolayısıyla gümrük kontrollerinin yapılmamasını öngörüyordu. Brexit yanlısı muhafazakar milletvekilleri ve muhalefet partileri bunun Büyük Britanya’nın bölünmesi anlamına geldiğini belirterek anlaşmaya karşı çıktılar.

Kuzey İrlanda'da Katolikler ile Protestanların ortak hükümetini öngören özerk yönetim de 2017'nin başından bu yana krizde bulunuyor. Sinn Fein ile Demokratik Birlik Partisinin (DUP) anlaşamadığı bölge, halen hükümetsiz yönetiliyor. (DIŞ HABERLER)

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