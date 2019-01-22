TFF, Süper Lig'den 6 kulübü PFDK'ye sevk etti
TFF Hukuk Müşavirliği, 6'sı Süper Lig kulübü olmak üzere toplam 23 futbol kulübünün PFDK'ye sevk edilmesi kararını aldı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. TFF'nin açıklamasında, Akhisarspor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
Süper Lig takımlarının dışında Ümraniyespor, Hatayspor, Giresunspor, Bakspor Kulübü, Kahramanmaraşspor, Sivas Belediyespor, Konya Anadolu Selçukspor, Amed Sportif Faaliyetler, Utaş Uşakspor, Inegölspor, Sakaryaspor, Keçiörengücü, Gebzespor, Osmaniyespor, Bergama Belediyespor, Adiyaman 1954 ve Kırşehir Belediyespor da disiplin kuruluna sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Hukuk Müşavirliği'nce 22.01.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması" nedeniyle 2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 madde 5 ve Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖZER BAYRAKTAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi GÖKHAN KANDEMİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi İBRAHİM HALUK ŞAHİN'in 21.01.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- BURSASPOR Kulübü'nün 21.01.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 21.01.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- HATAYSPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- BAKSPOR KULÜBÜ futbolcusu SONER GÖNÜL'ün 19.01.2019 tarihinde oynanan BAKSPOR KULÜBÜ-TARSUS İDMANYURDU TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR BALTOK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü YAŞAR DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü antrenörü ERTUNGA KUŞHAN'ın 20.01.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MEHMET SIDDIK İSTEMİ'nin 20.01.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-NİĞDE ANADOLU FK A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL ERTEKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü futbolcusu GÖKHAN MERAL'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- GEBZESPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan GEBZESPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- OSMANİYESPOR FK'nın 20.01.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
(SPOR SERVİSİ)