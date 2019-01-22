CHP’den tarımsal iskân hakkını kaybedenler için çözüm önerisi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kamulaştırma sahalarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan, fakat sağlık sorunu ya da çocuklarının okul kaydı gibi haklı gerekçelerle tarımsal iskan kaybeden vatandaşların sorununu çözmek üzere hazırladığı kanun teklifini TBMM’ye sundu.

‘VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ ÖNLENSİN’

Milletvekili Tutdere kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomik durumu kötü olan, köy yerinde dahi geçimlerini sağlamakta güçlük çeken, çoğu yarıcılık yaparak ailelerinin, çocuklarının nafakalarını çıkarmaya çalışan, bulundukları mahalde okul bulunmadığından çocuklarının okul kayıtlarını yapabilmek için ikametlerini geçici olarak çevredeki diğer mahallere taşımak zorunda kalan vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi, haklarının korunması amaçlanmıştır.”

‘HAK MAHRUMİYETİ YAŞANMASIN’

Kanun teklifi ile fiilen kamulaştırma sahasında ikamet etmelerine rağmen bulundukları yerleşim yerinde okul bulunmadığından çocuklarının okul kayıtlarını yapabilmek için ikametlerini çevredeki diğer yerleşim birimlerine geçici olarak taşımak zorunda kalan ve sağlık sorunları nedeniyle veya başkaca haklı mazereti bulunduğu için adresini geçici süreyle başka yere taşıyan, taşınmazı olmayan vatandaşların hak mahrumiyeti yaşamalarının önlenmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifi, İskân Kanunu’nun 12. Maddesinin b bendine bir cümle eklenmesini öneriyor. Teklifin mecliste önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Milli eğitimde adrese dayalı kayıt zorunluluğunun yarattığı sorunlar nedeniyle aileler çocuklarını iyi bir okula göndermeleri için ilçeler arası göç dalgasını başlatmıştı. Fakat aileler bu kez de kamulaştırmadan kazandıkları tarım iskânı haklarını kaybediyorlar. (HABER MERKEZİ)