Özer AKDEMİR

İzmir

İzmir Bornova’da bulunan Ege Üniversitesi kampüsündeki 290 bin metrekarelik bir alanın millet bahçesi yapılmak istenmesine dair görüşlerini aldığımız Prof. Dr. Ümit Erdem, “Orası zaten millet bahçesi” dedi. Erdem, kampüs içindeki koruluğun klimatolojik olayları önleyecek yegane yeşil alanlardan birisi olduğunu söyledi.

‘RANT BAHÇESİ OLMASIN’

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Erdem, kampüs içinde oluşturulan koruluğu başından bu yana bilen, emek vermiş hocalardan bir tanesi. Koruluğun Eski Rektör Sermet Akgün’ün büyük emekleri ile yapıldığını belirten Erdem, koruluğun korunması bir yana daha da büyütülmesi gerektiği görüşünde. Oradaki ağaçları öğrencilerle birlikte diktiklerini aktaran Erdem, millet bahçesi projesini şöyle değerlendirdi; “Zaten orası millet bahçesi gibi. Adını mı öyle koymak istiyorlar, ya da elit bir zümre mi gelmek istiyor onu bilmiyoruz tabii. Orası bir rant bahçesi olmasın diye uğraşmak gerekiyor.” O alanın millet bahçesi işi için ayrılmasının belli bir uzmanlık alanı ile birlikte yapılabileceğini dile getiren Erdem, “Bu işin uzmanlık alanı da Ege Üniversite Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Onlara soruldu mu sorulmadı mı bilmiyorum ama bir gerçek var, orada bina olmaması lazım. Bahçe dediğiniz yer, ağaç örtü bitkileri ve yüzey bitkileri ile oluşan bir alandır. Yani oksijen deposu olması gereken bir yerdir” dedi.

KORULUK KORUNUP GENİŞLETİLMELİ

Koruluğun mutlaka korunması gerektiğini ifade eden Erdem, “Otoyoldan gelecek gürültüyü kesmek için bilim dünyasına bir hizmetti koruluk. O koruluk kalmalı, bir de oraya gidip gelinebilecek değişik yol planlaması ile Hacılarkırı da katılırsa millet bahçesi olur. İnciraltı kent ormanı gibi bir alan olur. Tarihe tanıklık edecek bu koruluğa Sermet Akgün adının verilmesini isterim ben, çok emeği var çünkü” diye konuştu.

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

SADECE BORNOVA’NIN DEĞİL DÜNYANIN MİKROKİLİMASI

Hacılarkırı’nın TOKİ’ye verildiğini, üniversitenin de birçok binalaşmaya gittiğini kaydeden Erdem, “Bornova’nın durumu meydanda, 57. Topçu Tugayı ne olacak onu bilmiyoruz. Orası sadece Bornova’nın değil dünyanın mikroklimasını oluşturuyor. En önemlisi de klimatolojik değişikliklerin de engelleneceği yer olarak korumak lazım orasını. 1 santimetrekarelik yeşil alana bile insanlığın ihtiyacı var. Böyle yapacaklarsa planlamada ben de elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ama oraya restoran yap, başka binalar dik bunlar doğru değil” dedi. Erdem, “Özetle şunu demek istiyorum. Millet bahçesi sadece bahçe olacaksa evet ama başka şeyler de işin içine giriyorsa oturup düşünmek lazım. Çünkü tekrar söylüyorum klimatolojik hadiseyi önleyecek yegane yeşil alanlardan birisidir” dedi.