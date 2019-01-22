22 Ocak 2019 16:08

Hak-İş taşerondan kadroya geçen işçiler için enflasyon farkı istedi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: Taşerondan kadroya geçiş sürecinde olan arkadaşlarımız için enflasyon farkı talebinde bulunduk.

Hak-İş taşerondan kadroya geçen işçiler için enflasyon farkı istedi

Fotoğraf: Evrensel

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    Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadroya geçen taşeron işçiler için yüzde 4+4'ün üzerine bir enflasyon farkının uygulanmasını talep ettiklerini bildirdi.

    Arslan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaretinde, kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla önemli bir reforma imza atıldığını iddia etti.

    Kadroya geçen işçilere Ocak 2018'den Ekim 2020'ye kadar altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4 zam yapılacağını belirten Arslan, şunları söyledi:

    “2017 yılındaki enflasyon oranı dikkati alınarak 2018'in rakamları belirlenmişti. Bu yüzde 4+4'te enflasyona bağlı bir düzenlemeydi. 2018 yılı enflasyonu yüzde 20,3 gerçekleşti. Asgari ücrete yapılan artış da göz önünde bulundurulduğunda bu arkadaşlarımızın ücretlerinin en azından yüzde 20,3 oranından artırılmasını talep ediyoruz.” (Ankara/AA)

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