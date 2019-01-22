Bursa'da santral istemeyen mahalleliyi umutlandıran rapor

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi’ne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan yöre halkı, bilirkişi raporuyla umutlandı.

Mahallelilerin Avukatı Eralp Atabek, İl Toprak Kuruluna karşı açılan davada bilirkişi raporunun kendilerini doğruladığını belirterek, “Bu gelişmeyle birlikte mahkemenin yürütme kararını durdurmaya yönelik bir karar vereceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Karaağız Mahallesi halkı, 26 Haziran 2018’de, kurulmak istenen biyokütle enerji santralinin halk sağlığı, doğa ve bölgedeki tarihi eserlere zarar vereceğine dikkat çekerek iş makinelerinin çalışmasına izin vermedi. Bu tarihten itibaren bölgede nöbet tutmaya başlayan mahalleli, santral hakkında hukuki girişimlerde de bulundu.

Mahallelilerin Avukatı Eralp Atabek, açtıkları iptal davasında 3 bilirkişiden oluşan heyetin düzenlediği raporun, dava dosyasında belirttikleri bütün hususları içerdiğini ve kendilerini doğrular şekilde çıktığını belirterek “Bilirkişi raporu önümüzdeki hafta bize tebliğ edilecek. Bu gelişmeler doğrultusunda mahkemenin yürütme kararını durdurmaya yönelik bir karar vereceğini tahmin ediyoruz. Daha sonraki duruşmada da iptal kararı verileceğini umuyoruz” diye konuştu.

Mahallelilerden Mesut Korkmaz ise bölgede hayvancılığı geliştirecek projeler görmek istediklerini ifade ederek, “Biz hayvancılığı ve tarımı daha ileri götürmek istiyoruz. Şehirdekilere buradan süt, et, peynir gibi organik ürünler ulaştırmak istiyoruz. Bize hayvancılığı destekleyecek projelerle gelsinler, köyümüzü kapatacak projelerle değil” dedi. (Bursa/DHA)