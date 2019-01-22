Akdeniz'de yılın ilk ayında 203 mülteci yaşamını yitirdi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yılın ilk 20 gününde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 203 mültecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aynı dönemde 4 bin 883 mülteci Avrupa'ya ulaşabildi.

IOM'den yapılan açıklamada, 1-20 Ocak'ta deniz yoluyla Avrupa'ya 4 bin 883 mültecinin göçmenin geçtiği, bunların 3 bin 429'unun İspanya, bin 166 Yunanistan ve kalan kısmının Malta ve Kıbrıs Rum kesimi sahillerine ulaşabildiği aktarıldı. Açıklamada, aynı dönemde 203 mültecinin Avrupa kıyılarına geçmeye çalışırken Akdeniz sularında hayatını kaybettiği belirtildi.

AA'nın aktardığına göre 17 Ocak'ta İspanya-Fas arasındaki Alboran Denizi'nde mültecileri taşıyan botun batması sonucu 53 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, bir gün sonrasında İtalyan donanmasının Akdeniz'de rapor ettiği diğer bir deniz kazasında da 117 mültecinin öldüğü veya kaybolduğu kaydedildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan mülteci ölümlerine ilişkin, "Avrupa'nın kapısı önünde ölen çok sayıdaki insanı görmezden gelemeyiz" demişti.

AB'NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI

Libya açıklarında ve İspanya-Fas arasında 170 mültecinin yaşamını yitirmesinin ardından İtalya'dan gelen açıklamalarda Avrupa Birliği (AB) eleştirilmişti. İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AB bu soruna daha fazla izleyici kalamaz." ifadesini kullanmıştı.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati de "Bu kadar zavallı masumun ölümünü kabul edemeyiz. Akdeniz barış denizi olmalı, toplu mezar değil." şeklinde konuşmuştu. (DIŞ HABERLER)