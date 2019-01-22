Ozan-Der Genel Başkanı Kamber Nar: Ozan halkın gözü, kulağı, dilidir

Halk Ozanları Kültür Derneği (Ozan-Der), 26 Ocak günü Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezinde dayanışma konseri düzenleyecek. Konserde, Musa Eroğlu, Müslüm Sümbül, İsmail Nar, İsmail İpek, Güler Duman, Dertli Divani, Nilüfer Akbal, Mustafa Özarslan, Ali Ekber Eren, Nilüfer Sarıtaş ve Selma Geçer sahne alacak. Konserden elde edilen gelir ile 45 yıldır kirada bulunan derneğe bir yer alınması planlanıyor. Derneğin çalışmalarını ve 26 Ocak günü gerçekleşecek konseri Ozan-Der Genel Başkanı Kamber Nar ile konuştuk.

‘BU KÜLTÜRE HİZMET EDECEĞİZ’

Babası İsmail Nar’ın halk ozanı olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren bu kültüre ilgisinin olduğunu söyleyen Kamber Nar, ilerleyen yıllarda kendisinin de çalıp söylemeye başladığını dile getirdi. Yaklaşık 7 aydır derneğin genel başkanlığını yürüten Nar, “Ömrümüz vefa ettikçe bu kültüre hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Ozan-Der’in 45 yıllık geçmişi bulunan köklü bir dernek olduğunu belirten Nar, “45 yıl içerisinde tabii çok büyük ozanlarımız buradan geçtiler. Mahzuni Şerif, Hüseyin Çırakman, Feyzullah Çınar, yakın zamanda kaybettiğimiz Ali Kızıltuğ... Şu an da hâlâ üyemiz olan birçok ustamız da var. Tanınsın, tanınmasın bu kültürle ilgilenen herkes buraya hizmet etmeye çalışıyor” diye konuştu. Nar, her cumartesi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, gerek işinde uzman olmuş kişilerin gerek gençlerin etkinliklere katılarak bu kültürü kuşaktan kuşağa yaymaya çalıştığını dile getirdi.

‘OZAN SAZIYLA HALKA YÖN VERENDİR’

Nar, 45 yıllık bir dernek olmalarına karşın hâlâ kirada oturduklarını belirterek 5-6 ay önce bu durumu değiştirmeye karar verdiklerini ifade etti. Dertli Divani ve Mustafa Özarslan’ın teşvikiyle konunun üzerine eğildiklerini anlatan Nar, derneğe bir yer alabilmek için konser düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Nar, herkesi konsere katılmaya ve derneğe destek vermeye çağırarak halk ozanlığını yaşatma çağrısında bulundu. Halk ozanının halkın gözü, kulağı, dili olduğunu söyleyen Nar, “Halk ozanı halka sazıyla, sözüyle yön veren insandır. Halk ozanı aynı zamanda ezilmişlerin yanındadır, bozuk düzenin karşısındadır. Mevcut düzene yalakalık yaparsak, onların dümen suyuna girersek doğru yapmamış oluruz. Nasıl Pir Sultan sazıyla sözüyle karşı durduysa, Mahzuni nasıl karşı durduysa, diğer dostlarımız, abilerimiz nasıl karşı durduysa biz de aynı mücadeleye devam etmek durumundayız” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)