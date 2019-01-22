TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) tarafından hazırlanan ‘Sanayinin Sorunları ve Analizleri’ raporuna göre ekonomide küçülme sinyalleri giderek artarken, sanayi üretimi geriliyor, işsizlik tırmanıyor. Makina Mühendisleri Odasının her ay İktisatçı Yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 45’incisini kriz, sanayi ve işsizlik sorununa ayrıldı. 2018’de önce durgunluk, ardından kriz şeklinde yaşanan darboğazın işsizliği ileri boyutlara taşıdığı belirtilen incelemede, işsizliğin 2019’da bir ‘afet’ şeklinde toplumu oldukça olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi. 15-24 yaş grubundaki işsizlik yüzde 41’e ulaştı.

KRİZE ‘SEÇİM ETKİSİ’

“Ekonomide küçülmenin, şimdilik 31 Mart yerel seçimlerinde seçmenin öfkesinin sandığa yansımaması için özellikle Hazine kaynakları ve öteki kamu imkanları kullanılarak hissettirilmemeye, nisan başına kadar çöpler halının altında tutulmaya çalışılıyor” denilen raporda, esas kriz ateşinin nisan ayı ile birlikte alevleneceği kaydedildi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE GERİLEME İVMELENDİ

MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:

Sanayi üretimindeki gerileme ivmelenerek hızlanıyor. Geçen yılın son çeyreğindeki üretimin 2017’nin yüzde 6 kadar altında kalması bekleniyor. Bu da doğaldır ki GSYH’yi etkileyecek. GSYH’nin son çeyrekte yüzde 3-4 arasında daralması sürpriz olmayacak. Sanayi üretiminin 2019’un ilk yarısında da hem baz etkisi, hem ithalat düşüşünün yansıması yüzünden düşük seyredeceği beklenmeli.

İmalat sanayiindeki yıllık gerileme yüzde 7’yi aştı. Özellikle ara malları üretiminde gerileme yüzde 12’ye yaklaşarak sert bir düşüş gösterdi. Aynı ölçüde olmasa da, sermaye malları üretimindeki yüzde 8,3’lük gerileme, yatırımlardaki sert azalmadan kaynaklandı.

İmalat sanayisindeki yüzde 7’yi aşan düşüş, sektörel olarak analiz edildiğinde özellikle inşaata girdi veren alt sektörlerde üretim düşüşü dikkat çekmektedir. Seramik, çimento gibi taşa toprağa dayalı sanayilerin en sert düşüşü yaşadıkları görülmektedir. Bu alt daldaki yıllık üretimi düşüşü yüzde 21’i geçmiştir. Yine inşaatla ilgili ağaç işleme sanayiinde yüzde 16 ve demir çelik sektörünü içeren ana metal sanayiinde yüzde 12’yi aşan gerileme dikkat çekmekte.

İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv de döviz fiyatlarındaki sert artışın girdi ithalatını, dolayısıyla üretici ve tüketici fiyatlarını yükseltmesinden etkilenmiş, daralan iç talep, üretimi yüzde 18’in üstünde de geriletti. Aynı gerileme beyaz eşyayı içeren metal sektöründe yüzde 13’ü, bilgisayarda yüzde 12’yi bulmuştur. İthal girdi fiyatlarından etkilenerek üretimi gerileyen sektörlerden kağıtta üretim düşüş oranı yüzde 12’yi, plastik-lastikte yüzde 11.5’i, makine ve elektrikli cihazlarda yüzde 11’i buldu.

1 MİLYON 167 BİN GENÇ İŞSİZ

Raporda işsizliğe ilişkin ise şu veriler yer aldı: