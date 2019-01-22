22 Ocak 2019 14:47
Tünel inşaatında iş kazası: 2 işçi yaralandı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde tünel çalışması sırasında kaya düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Artvin-Erzurum kara yolunun 90. kilometresindeki T29 tünelinde kazı çalışması yapan Mustafa Akçay ve Okan Yılmaz’ın üzerine kaya parçaları düştü.
Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri gönderildi. Yaralanan Akçay ve Yılmaz, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. (Artvin/AA)