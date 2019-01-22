Afrin açıklamaları nedeniyle EMEP Başkanı Selma Gürkan'a ceza istendi

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan’ın “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, Gürkan’ın üzerine atılı suçtan ceza verilmesini istedi.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan’ın, İstanbul’da “savaşa hayır” başlıklı parti bildirilerini dağıttıkları için tutuklanan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman’ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında adliye önünde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla dava açılmıştı. Gürkan’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gürkan’ın katılmadığı duruşmada avukatları Devrim Avcı, Yıldız İmrek, Kamil Tekin Sürek, Leyla Han Tüzel, Gülşah Kaya ve Mustafa Söğütlü hazır bulundu. Duruşma, heyet değişikliği sebebiyle eski zabıtların okunmasıyla başladı. Daha sonra duruşma savcısı Hakan Özer esas hakkındaki mütalaasını sundu.

DURUŞMA 24 NİSAN’A ERTELENDİ

Savcı mütalaasında, Gürkan’ın Afrin operasyonları ile ilgili olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştığını iddia ederek üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütalaasında şu ifadeleri kullandı: “Sanığın meşru haklı operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştığı, olaylarda yalnızca devlete çağrıda bulunulup terör örgütüne herhangi bir şekilde çağrıda bulunulmaması hususları dosya kapsamıyla bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren faaliyetlerini meşru gösterir şekilde terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılması talep olunur.”

Gürkan’ın avukatları esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı 24 Nisan’a erteledi. (İstanbul/EVRENSEL)