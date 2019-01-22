22 Ocak 2019 14:44
TIR’ın çarptığı yol bakım işçisi hayatını kaybetti
Yozgat-Kayseri kara yolu Sarıkaya Çokumeşme köy üyakınlarında yol açma çalışması yapan işçi, TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Pixabay
Yozgat’ta yol açma çalışması yapan işçi, TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Arif Güner yönetimindeki TIR, Yozgat-Kayseri kara yolu Sarıkaya Çokumeşme köyü mevkiinde yol yama çalışması yapan 40 yaşındaki Murat Yerkel’e, ardından da asfalt taşıyan Taha Yasin Önalan yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
İşçi Murat Yerkel olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, TIR Şoförü Güner gözaltına alındı. (Yozgat/AA)