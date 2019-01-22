22 Ocak 2019 14:44
Ruanda'da maden ocağında göçük: 14 işçi hayatını kaybetti
Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın Mwulire bölgesindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 14 işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Pixabay
Mwulire bölge yetkililerinden Jean Claude Rwagasana, yaptığı açıklamada, son günlerde bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle altın madeninde göçük yaşandığını belirtti.
Rwagasana, “Enkazda bulunan 7'si kadın 14 kişi yaşamını yitirdi. Maalesef arama kurtarma ekipleri göçük altındakilerin bir tanesini bile sağ çıkaramadı” dedi.
Ruanda'da 2017'de meydana gelen göçükte 27 madenci ölmüştü. (Abuja/AA)