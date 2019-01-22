İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı: 8 bin itiraz reddedildi

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın seçmen listelerinde yaptığı itirazların büyük bir çoğunluğu reddedildi. En fazla ret cevabı gelen ilçe ise Üsküdar oldu.

Yeniçağ’da yer alan habere göre; toplam 12 bin 362 itirazın 3 bin 217’si kabul edilirken, 8 bin 681 itiraz ise reddedildi. İtiraz yapılan ilçelerde Kağıthane başı çekerken, Üsküdar ikinci sırada ve Bağcılar ise üçüncü sırada yer aldı. Kağıthane ilçesinde yapılan 3 bin 342 itirazın sadece 297’si kabul edilirken, 3 bin 45 itiraz ise reddedildi.

Konu ile ilgili İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bir basın açıklaması yaptı. Kavuncu, ilçelerdeki durumun seçimi etkileyecek boyutlarda olduğunu söyledi. Özellikle AKP’nin önem verdiği Üsküdar’daki durumun çarpıcı olduğunu söyleyen Kavuncu, “Sahada tüm adresler teker teker dolaşılarak, birçok olağan dışı durum tespit edilmiştir. Örneğin bir adreste 50, 60 seçmen; metruk, kullanılmayan binalarda 30, 40 seçmen; su kuyusunda 20 seçmen; stadyumda 30 seçmen; 80 metrekarelik dairelerde 20 seçmen gibi aklın ve mantığın almayacağı durumlarla karşılaşılmıştır. Sahadaki arkadaşlarımız bu isimleri hane halkına sorduğunda, hane halkı bu kişileri tanımadığını söylemiştir. Bu kişi ya da kişilere bunun suç olduğu tarafımızca söylendiğinde ilgili şahıslar bilgi vermekten kaçınmışlardır” dedi.

“Bizler İYİ Parti olarak, hukuk ve demokrasinin hâkim olduğu, adil ve tarafsız bir seçimin olması arzusundayız” diyen Kavuncu, “YSK’da görev alan hâkimlerin ve yetkili birimlerin kimi, neyi temsil ettiklerini unutmaması gerekmektedir. Meclis başkanının anayasayı hiçe sayarak, ısrarla istifa etmeden belediye başkanlığı adaylığını devam ettirdiği bir yerde görülmektedir ki, kanun ve yönetmelikler açık olmasına rağmen itirazlarımız hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmektedir” dedi. (HABER MERKEZİ)