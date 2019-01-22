Divriği Kültür Derneği ‘acil demokrasi’ talebiyle toplandı

Divriği Kültür Derneği (DKD) 49. Olağan Genel Kurulu “Acil Demokrasi” talebi ile toplandı. Pazar günü Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’a CHP’li belediyelerden belediye başkanları, belediye başkan adayları, CHP ve HDP Milletvekilleri, siyasi parti, kitle örgütü, emek ve meslek örgütü temsilcileri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

SİS Dans Topluluğu’nun renkli gösterisi ile başlayan Genel Kurul’un divan başkanlığını TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren DKD Başkanı Cafer Yıldız, toplumsal mücadelenin her alanında olmaya devam etmek için gayret göstereceklerini ve önümüzdeki dönem tüm siyasi parti ve kitle örgütleriyle ‘acil demokrasi’ taleplerini daha güçlü haykıracaklarını belirtti.

Yıldız sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde siyasetten adalete, eğitimden sağlığa, ekonomiden üretime akla gelebilecek her alanda ciddi bir çürüme yaşanmaktadır. Toplumsal yaşamı ve bireyin kendi yaşamını derinden etkileyen bu çürüme koskoca bir ülkeyi karanlığa doğru sürüklüyor. Bu durumdan kurtulmanın panzehiri demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yeniden eksiksiz olarak tesis edilmesidir. Bizler demokratik kitle örgütleri olarak bu mücadelede tarafız. Demokrasiyi en ideal şekli ile kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Onun için genel kurulumuzu acil demokrasi talebi ile topladık. Bugün buradan çıkacak olan demokrasi bildirgesi önümüzü aydınlatacaktır. Mücadelemize yeni boyutlar katacaktır. Özellikle emek ve meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin bu bildirgemize zemin oluşturacak açılımlar yapmalarını talep ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)