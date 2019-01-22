22 Ocak 2019 14:17
Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası
Nazlı Ilıcak hakkında mahkeme 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesi kararı aldı.
Fotoğraf: DHA
Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün gazetesinde yayımladığı gerekçesiyle ve "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçlamasıyla yargılanan Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. (DHA)
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