22 Ocak 2019 13:38

Meksika'da iş bırakan metal işçileri 25 Ocak'ta greve çıkacak

Meksika’nın Matamoros sanayi bölgesinde on binlerce metal işçisi iş bıraktı. İşçiler 25 Ocak’taki resmi grevleri için ise dayanışmaya çağırıyor.

Meksika'da iş bırakan metal işçileri 25 Ocak'ta greve çıkacak

@Martinez1MX adlı kullanıcının paylaştığı videonun ekran görüntüsü

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    Meksika’nın kuzeyindeki Matamoros sanayi bölgesinde yaklaşık 30 bin işçi bir haftadır fiili olarak grevde.

    ABD’nin Teksas eyaleti ile sınır komşusu olan, daha çok ihracata yönelik ve otomotiv ağırlıklı montaj sanayinin bulunduğu ve yaklaşık 70 bin işçinin çalıştığı Matamoros’taki 45 fabrikada patlayan fiili grev, bütün bölgeyi harekete geçirdi.

    Bölgede 30 yıl sonra ilk defa böyle bir işçi harekete ortaya çıktığı belirtiliyor. Grev, Meksika işçi sınıfı mücadelesi açısından da tarihi olarak nitelendiriyor. ‘Maquiladora’ denilen montaj fabrikalarında çalışan on binlerce işçi, “Birleşen işçiler asla yenilmezler” ve “grev” sloganlarıyla kent içinde de zaman zaman yürüyüşler yaparak halkı greve desteğe çağırıyor.

    Matamoros sanayi bölgesindeki çalışma koşullarının uzun zamandır kötüleştiği, hayat pahalılığı karşısında ücretlerin eridiği ve sendikal mücadelenin de gerilediği belirtiliyor.

    İŞÇİLER NEDEN GREVDE?

    Meksika basınına yansıyan bilgilere göre, Meksika hükümeti sınırdaki sanayi bölgelerinde çalışan işçiler için asgari ücrete yüzde 100 zam yapılması kararı aldı. Bölgedeki montaj sanayi patronları zammı uygulamadıkları gibi yıllık ikramiyeleri de ortadan kaldırmaya kalktı. Buradaki işçilerin günlük ücretleri ise 100-200 pezo (5-10 dolar) arasında.

    Bunun üzerine 45 fabrikada örgütlü olan Maquiladoras Sanayi İşçileri Sendikası (SJOIIM) üyesi işçiler, fiili olarak iş bıraktı.

    12 Ocak’ta işçi hareketi, patronların lehine uzlaşma aramakla suçladıkları sendikacıları da beklemeden patladı ve sendikayı yüzde 20 ücret zammı ve ikramiyelerin ödenmesi talebiyle resmi grev ilan etmeye zorladı. Grev, 25 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

    12 Ocak’tan itibaren ise fiili olarak şalterleri indiren on binlerce işçi bir yandan da sokak eylemleri ve yürüyüşler yapmaya başladı.

    İşçi hareketini bastırmak isteyen ve 100 milyon dolar zarar ettiklerini açıklayan patronların ise işçileri işten atmakla ve soruşturmalarla tehdit ettikleri, ayrıca daha ucuz iş gücü aramak için fabrikaları Matamoros’tan taşıyacaklarını söyledikleri belirtiliyor.

    ‘25 OCAK MEKSİKALI İŞÇİLERLE DAYANIŞMA GÜNÜ OLSUN’

    Meksika İşçileri Genel Birliği (UGTM) tarafından yayınlanan ve çok sayıda ulusal ve uluslararası emek örgütü ile siyasi parti ve kitle örgütleri tarafından da imzalanan bildiride ise, Matamoros’ta 25 Ocak’taki grev kararı hatırlatılarak, işçilerle uluslararası dayanışma çağrısı yapıldı.

    Bildiride yeni seçilen Sosyal Demokrat Devlet Başkanı Adres Manuel Lopez Obrador (AMLO), Çalışma Bakanı Luisa Maria Alcalde ve medyanın grev ve işçi talepleri karşısında sessiz kalmalarına tepki gösterildi.

    25 Ocak’ta ülkenin diğer kentlerinde ve diğer ülkelerde de işçiler ile emekten yana örgüt ve partilere, çeşitli eylem biçimleriyle Meksikalı işçilerin mücadelesine, ücret zammı, ikramiye hakkı ve işten atılanların geri alınması taleplerine destek çağrısı yapıldı. Ayrıca başkent Meksiko’da da aynı gün saat 17.00’de büyük bir gösteri yapılacağı kaydedildi.

    Dayanışma bildirisine Meksika’dan Devrimci Halk Cephesi, Bağımsız Öğretmen Cephesi, Ulusal Öğrenci Koordinasyonu, Seyyar Satıcılar Birliği, Meksika Komünist Partisi (M-L) gibi çok sayıda ulusal ve yerel örgütün yanı sıra Brezilya’dan Olga Benairo Kadın Hareketi, Peru’dan Toplumsal Kurtuluş İçin Kadın Hareketi, Dominik Cumhuriyeti Emekçi Kadınlar Hareketi, Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması gibi örgütler de imzalayarak destek verdi.

    GREV TEKELLERİ ENDİŞELENDİRİYOR

    Matamoros bölgesi uluslararası otomotiv tekellerine üretim yaptığı için grevin kısa sürede ABD, Kanada ve Asya sanayilerini, özellikle de General Motors, Ford ve Fiat-Chrysler tekellerini rahatsız etkilemesi bekleniyor. İş bırakılan yerler arasında ayrıca Autoliv, Inteva, Starkey, Edemsa, Aipsa, Cepillos, STC, Polytech, Kemet, Tyco, Parker ve AFX gibi şirketlerin bulunduğu öğrenildi.

    Bu arada ABD’deki General Motors işçilerinin de şirketin Detroit kentindeki genel merkezi önünde işten atmalara ve çalışma koşullarına karşı 9 Şubat’ta eylem yapacakları açıklandı. (DIŞ HABERLER)

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