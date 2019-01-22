Malatya'da 9 kişi, Cihanbeyli'de ise ilçe yönetimi AKP'den istifa etti

AKP Cihanbeyli İlçe Başkanı Serdar Karaburun ve yönetim kurulu üyeleri ile Malatya'da daha önce ilçe ve belde belediye başkanlığı yapan üyelerin de aralarında bulunduğu 9 kişi AKP'den istifa etti.

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Başkanı Serdar Karaburun, 2010 yılından itibaren yürüttüğü görevinden, yönetim kurulu üyeleri olarak kendi istekleri doğrultusunda istifa ettiklerini açıkladı. Karaburun, "2010 yılından bugüne kadar davam diye inandığım değerlere sahip çıkmak adına ilçemizde Ak Parti İlçe Başkanı olarak yapmış olduğum göreve, il teşkilatımız ve Genel Merkez ile yaptığımız istişareler neticesinde son vermiş bulunmaktayız'' dedi.

MALATYA'DA AKP'DEN 9 İSTİFA

Malatya'da ise daha önce ilçe ve belde belediye başkanlığı yapan üyelerin de aralarında bulunduğu 9 kişi görevinden istifa etti.

Yerel seçimlerde AKP Battalgazi Belediye Başkan aday adayı olan Ali Ekinci ile daha önce AKP'den belde ve ilçe belediye başkanlıkları yapan Abdulvahap Şerefhanlı, Mustafa Karaman, İbrahim Halil Erdal, Mehmet Tan, İbrahim Karadeniz, Cumali Ekin, Kasım Tilbaç ve Muhittin Tuhan, partiden istifa ettiklerini duyurdu. (DHA)