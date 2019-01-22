AKP Cihanbeyli ilçe yönetimi istifa etti

AKP Cihanbeyli İlçe Başkanı Serdar Karaburun ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

İlçe Başkanı Serdar Karaburun, 2010 yılından itibaren yürüttüğü görevinden, yönetim kurulu üyeleri olarak kendi istekleri doğrultusunda istifa ettiklerini açıkladı.

Karaburun, "2010 yılından bugüne kadar davam diye inandığım değerlere sahip çıkmak adına ilçemizde Ak Parti İlçe Başkanı olarak yapmış olduğum göreve, il teşkilatımız ve Genel Merkez ile yaptığımız istişareler neticesinde son vermiş bulunmaktayız'' dedi. (DHA)