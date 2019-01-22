22 Ocak 2019 13:18
Mahkeme kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası verdi
Antep'te birlikte yaşadığı kadını öldüren Cuma Pancar "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.
Fotoğraf: Evrensel
Antep'te, birlikte yaşadığı kadını öldüren ve cansız bedenini saatlerce dolaştırdıktan sonra yakalanan Cuma Pancar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.
DHA'nın haberine göre 17 Ekim 2017 tarihinde aracında Arzu Gültekin'i ruhsatsız silahıyla vurarak öldüren Cuma Pancar, kadının cansız bedeniyle şehirde saatlerce dolaşmış, camdaki kırıkları ve kanı farkedenlerin durumu polise bildirmesi üzerine Pancar 5 saat sonra yakalanmıştı.
Tutuklanan Pancar 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirim yapmadı. (HABER MERKEZİ)
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