Futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan özel uçaktan haber alınamıyor
İngiltere Premier Ligi'nden Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.
Fotoğraf: Ian Langsdon/EPA-AA üzerinden
İngiltere Premier Ligi takımlarından Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın dün gece Manş Denizi üzerinde kaybolan bir uçakta olduğu açıklandı.
Fransa Sivil Havacılık Kurumu, Sala'nın, Manş Denizi'ndeki Channel Adaları üzerinde kaybolan özel uçakta bulunduğunu doğruladı.
Cumartesi günü Cardiff City'e 15 milyon sterlin karşılığında transfer olan Sala’nın yanı sıra uçakta bir kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.
BBC'nin haberine göre Guernsey Adası Polisi, Cardiff'e doğru giden Piper Malibu tipi uçaktan "hiçbir iz olmadığını" duyurmuştu.
Nantes'tan dün gece Türkiye saatiyle 22:15'te kalkan uçak, Jersey Adası'ndaki kuleden 1500 metrede uçarken iniş izni istemişti.
Daha sonra alçalan uçakla bağlantı kaybedildi.
Polis, beş uçak ve iki kurtarma teknesiyle arama yapıldığını, ancak uçağın izine rastlanamadığını bildirdi. Daha sonra kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları iptal edildi.
İngiltere Sahil Güvenlik kuruluşu, uçağın kaybolduğu noktanın kendi arama kurtarma sahası içinde yer almadığını ancak yine de iki helikopteri bölgeye sevk ettiğini açıkladı.
SALA'NIN KARİYERİ
Futbola Arjantin ekibi Club Proyecto Crecer'de başladıktan sonra 2012'de Bordeaux'ya transfer olan Sala, Orleans, Niort, Caen kulüplerine kiralandıktan sonra 2015'te Nantes'a geldi. Sala, Nantes'ta çıktığı 117 maçta 42 gol attı.
Cardiff City, 20 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu ancak olay sonrası resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında bir açıklama yapılmadı.
ICYMI | Yesterday, we announced the Club-record signing of @EmilianoSala1 from @FCNantes.— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 20 Ocak 2019
https://t.co/sSVGMBncRoCityAsOne
Kulüp Başkanı Mehmet Dalman ise "Daha fazla bir şey söylemeden önce haberin doğrulanmasını bekleyeceğiz. Emiliano Sala'nın güvenliği hakkında büyük endişe duyuyoruz" dedi. (DIŞ HABERLER)
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