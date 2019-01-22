Futbolcu Emiliano Sala’nın içinde bulunduğu özel uçak radardan çıktı

Nantes’tan Cardiff City’e transfer olan Emiliano Sala’nın içinde bulunduğu özel uçak Manş Denizi üzerinde radardan çıktı.

Özel uçakta Emiliano Sala ile beraber bir pilot ve 2 yolcunun daha bulunduğu belirtiliyor.

İngiliz Guernsey polis teşkilatı, arama ve kurtarma çalışmalarının Guernsey ve Alderney bölgesinde sürdüğünü; 2 helikopter ve bölgedeki kurtarma botlarının da çalışmalara katıldığını duyurdu.

Arjantinli oyuncunun, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes'a gittiği ve tekrar Cardiff'e doğru dönmek için yola çıktığı sırada bu olayın yaşandığı belirtiliyor. (Fransa/DHA)