22 Ocak 2019 12:53
Futbolcu Emiliano Sala’nın içinde bulunduğu özel uçak radardan çıktı
Manş Denizi üzerinde, futbolcu Emiliano Sala, bir pilot ve 2 yolcunun olduğu özel uçak radardan çıktı.
Görsel: DHA
Nantes’tan Cardiff City’e transfer olan Emiliano Sala’nın içinde bulunduğu özel uçak Manş Denizi üzerinde radardan çıktı.
Özel uçakta Emiliano Sala ile beraber bir pilot ve 2 yolcunun daha bulunduğu belirtiliyor.
İngiliz Guernsey polis teşkilatı, arama ve kurtarma çalışmalarının Guernsey ve Alderney bölgesinde sürdüğünü; 2 helikopter ve bölgedeki kurtarma botlarının da çalışmalara katıldığını duyurdu.
Arjantinli oyuncunun, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes'a gittiği ve tekrar Cardiff'e doğru dönmek için yola çıktığı sırada bu olayın yaşandığı belirtiliyor. (Fransa/DHA)