Emiliano Sala’yı arama çalışmaları sürüyor, sağ bulma ihtimali çok az

24 Ocak 2019 12:40
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Ocak 2019 12:46

Futbolcu Emiliano Sala’yı arama çalışmaları sürüyor, umutlar az

Premier Lig'den Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

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Futbolcu Emiliano Sala’yı arama çalışmaları sürüyor, umutlar az

Fotoğraf: Ian Langsdon/EPA-AA üzerinden

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    İngiltere Premier Ligi takımlarından Cardiff City'e 15 milyon sterlin karşılığında transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 21 ocak gecesi Manş Denizi üzerinde kayboldu.

    Sala'nın, Manş Denizi'ndeki Channel Adaları üzerinde kaybolan özel uçakta bulunduğu Fransa Sivil Havacılık Kurumu tarafından doğrulanırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, 23 Ocak akşamı yaptıkları açıklamada Sala ve uçağın pilotu Dave Ibbotson'ın hayatta olma ihtimalinin az olduğunu açıkladı.

    Guernsey polisi, perşembe sabahı yaptığı açıklamada arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu ancak Sala ve Ibbotson'ı sağ bulma ihtimalinin sıfıra yakın olduğu belirtildi.

    SALA'NIN SON MESAJI

    Sala'nın uçak düşmeden önce babasına gönderdiği sesli mesajda "Şu anda ortadan ikiye ayrılacak gibi duran bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum. 1.5 saate benden haber alamazsanız... Beni bulmak için birini gönderirler mi bilemiyorum, çünkü beni bulamazlar, Baba, çok korkuyorum..." dedi.

    SALA'NIN ESKİ SEVGİLİSİ: FUTBOL MAFYASINI ARAŞTIRIN

    Sala'nın eski sevgilisi Berenice Schkair ise sosyal medya hesabında şunları yazdı: "Uyandığımda tüm bunların bir yalan olduğunu öğrenmek istiyorum. Lütfen araştırın çünkü bunun kaza olduğuna inanmıyorum" dedi. Schkair daha sonra sildiği şu mesajı yazdı: "Futbol mafyasını araştırın, bunun kaza olduğuna inanmıyorum."

    CARDIFF CITY BAŞKANI: UÇAĞI KENDİ AYARLADI

    Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, BBC Radyo Galler'e yaptığı açıklamada Sala'nın uçağı kendi ayarladığını söyledi. Sala'ya uçağın menajer tarafından ayarlandığı düşünülüyor.

    NE OLMUŞTU?

    BBC'nin haberine göre Guernsey Adası Polisi, Cardiff'e doğru giden Piper Malibu tipi uçaktan "hiçbir iz olmadığını" duyurmuştu.

    Nantes'tan Türkiye saatiyle 22:15'te kalkan uçak, Jersey Adası'ndaki kuleden 1500 metrede uçarken iniş izni istemişti.

    Daha sonra alçalan uçakla bağlantı kaybedildi.

    Manş Denizi

    Görsel: DHA

    Polis, ilk gün beş uçak ve iki kurtarma teknesiyle arama yapıldığını, ancak uçağın izine rastlanamadığını bildirdi. Daha sonra kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları iptal edildi.

    İngiltere Sahil Güvenlik kuruluşu, uçağın kaybolduğu noktanın kendi arama kurtarma sahası içinde yer almadığını ancak yine de iki helikopteri bölgeye sevk ettiğini açıkladı.

    SALA'NIN KARİYERİ

    Futbola Arjantin ekibi Club Proyecto Crecer'de başladıktan sonra 2012'de Bordeaux'ya transfer olan Sala, Orleans, Niort, Caen kulüplerine kiralandıktan sonra 2015'te Nantes'a geldi. Sala, Nantes'ta çıktığı 117 maçta 42 gol attı.  (DIŞ HABERLER)

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