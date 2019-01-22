Gezi Direnişi sırasında İstanbul Okmeydanı’da polis tarafından gaz bombası fişeğiyle vurulan ve 269 gün komada kalmasının ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın davası yarın görülecek.

İstanbul Adliyesi 17 Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10'da başlayacak duruşmaya Berkin'in ailesi çağrı yaptı.

Basına ve kamuoyuna;

Açtığınız soruşturmalarla bizleri hak ve adalet talep etmekten vazgeçiremeyeceksiniz. Bizlere soruşturma açmak yerine beklediğimiz adaleti bir an önce sağlayın!

Oğlumuz Berkin için yarın saat 10’da Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. #BerkinElvan pic.twitter.com/cYgjYcL2HI — Berkin Elvan (@Berkin_Elvan) 22 Ocak 2019

28 Kasım 'da görülen duruşmada tanık polisler Berkin’i vuran Fatih Dalgalı’yı ve olay gününe dair hiçbir şey hatırlamadıklarını söylemişlerdi.

Avukat Can Atalay, sanık polisin SEGBİS ile bağlanmasına tepki göstererek İçişleri Bakanlığının delil kararttığını şu sözlerle dile getirmişti: “Bir prosedürü yerine getirdiğimize inanmıyorum. Duruşma salonunun ışıkları kapalıyken teşhis yaptırılan tanıklara, karanlık salonda oturtulan sanığın teşhis edilmesi bekleniyor. İnsan hakları ihlalidir bu. SEGBİS meselesi önemlidir. Bu yargılamada teşhisin çok önemli olduğu yargılamanın kurucu unsuru olduğu için, talepte bulunuyoruz.”

Mahkeme ise ara kararını açıklayarak sanık polis Fatih Dalgalı’nın tutuklanması talebi reddetmişti. (HABER MERKEZİ)