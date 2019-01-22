Kadın cinayetinde bahane değişmedi: Erkeklerle mesajlaştı

74 yaşındaki eşi Esme Aksakal’ı öldüren 83 yaşındaki Bilal Aksakal, ilk duruşmasında eşini başka erkeklerle mesajlaştığı ve kendisinden ayrılmaya karar verdiği için öldürdüğü bahanesini öne sürdü.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada 83 yaşındaki Bilal Aksakal dinlendi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre; tutuklu Aksakal, eşi Esme’nin sosyal medya üzerinden bir erkekle görüştüğünü ileri sürdü.

İfadesinde “Eşim ‘Gideceğim. Erkeksen bıçağı al, beni vur, burada bitsin’ dedi. Bıçaklığı eliyle bana iteledi. Bıçaklardan birini aldım, Esme’ye salladım. Tek darbeyle düştü. Bana ‘Bıçağı çıkar’ dedi. Bıçağı vücudundan çıkardığım takdirde daha kötü olacağını tahmin ettiğimden ‘Çok geç. Seni çok seviyorum’ dedim. Kendi kollarımı da kestim, yaraladım. Uyku ilaçlarımı aldım. Kutudaki hapları içtim. Esme’nin dizlerinin dibine yattım. Başımı dizine koydum. Bu sırada Esme’nin öldüğünü anladım. Gözlerini kapattım. Kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde Metris Cezaevi’ndeydim.” İfadelerini de kullandı.

Esme Aksakal’ın kardeşi ise ablasının eşinden şiddet gördüğünü ve ayrılmak istediğini belirtti. Duruşma sonunda Aksakal’ın tutuklu kalmasına karar verildi. (HABER MERKEZİ)