Özgür Gündem davası 7 Mayıs’a ertelendi

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin Eş Genel Yayın Yönetmenleri Eren Keskin, Hüseyin Aykol, Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan ve gazeteci Hasan Başak’ın “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması 7 Mayıs’a ertelendi.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesindeki haber ve yazıların suçlama konusu yapıldığı davanın dokuzuncu duruşması Çağlayan’daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava kapsamında yargılanan gazetenin Eş Genel Yayın Yönetmenleri Eren Keskin, Hüseyin Aykol, Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan ve gazeteci Hasan Başak'ın katılmadığı duruşmada Avukat Özcan Kılıç hazır bulundu.

Kılıç, müvekkili Eren Keskin hakkında aynı mahkemede devam eden başka bir dosyanın daha olduğunu hatırlatarak her iki dosyanın birleştirilmesini talep etti. Taleple ilgili mütalaası sorulan duruşma savcısı, gazeteci Hasan Başak hakkındaki yakalama infazının beklenmesini ve birleştirme talebinin sonraki celse değerlendirilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcının taleplerini kabul etti. Mahkeme, Başak hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine ve birleştirme talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 7 Mayıs’a erteledi. (İstanbul/EVRENSEL)