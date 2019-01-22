22 Ocak 2019 10:27
Hürriyet'te çok sayıda kişi işten atıldı
hurriyet.com.tr'de çok sayıda isim işten atıldı.İşten atmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği söyleniyor.
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Doğan Grubu’na ait gazete ve televizyonların Demirören Grubuna geçmesinin ardından başlayan işten atmalar devam ediyor.
Medyaradar’ın haberine göre, Hürriyet'in internet sitesinde işten atmalar yaşandı.
Daha önce de işten atmaların yaşandığı Hürriyet.com.tr’de ikinci dalgada yine çok sayıda isim işten çıkarıldı.
İşten atılanların isimleri şöyle:
Timuçin Eriç (Spor Müdürü)
Ozan Öztürk (Spor Editörü)
Hakan Alkan (Gündem Editörü)
Nur Tütüncü (Video Editörü)
Sebla Koçan (Metin Yazarı ve Video Editörü)
Songül Dalgıç Bilgili (Gündem Editörü)
İşten atmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtiliyor. (MEDYA SERVİSİ)