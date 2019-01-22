Meteorolojiden sağanak ve sel uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Antalya, Aksaray, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Çanakkale, Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgârın, gece saatlerinden sonra Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceğini tahmin eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (HABER MERKEZİ)