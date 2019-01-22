Aydın’ın Söke ilçesinde CHP’den 26 üye istifa etti

Aydın’da CHP Söke eski İlçe Başkanı Suat Durukan ve 25 üye, ellerinde dilekçeyle ilçe seçim kuruluna giderek partiden istifa etti.

DHA'a da yer alan habere göre, CHP eski İlçe Başkanı Suat Durukan, “Aydın ve ilçelerindeki belediye başkan adayı belirlemelerinde liyakat, vefa, başarı, ön seçim, yerele uygun aday kriterleri dikkate alınmadan adaylar tespit edilmiştir. Belirlenen adayın hangi kriterlere göre seçildiğinin, tercih edilmeyen adayın neden tercih edilmediğinin belli olmadığı, başarıyla çalışarak hizmet etmiş dürüst, namuslu, çalışkan belediye başkanlarıyla neden yola devam edilmediğinin sebebi izah edilmemiştir. Önümüze kim etkili ve yetkili birisinin adamı ise onun aday gösterildiğinin söylenildiği adaylar konmuştur” dedi.

“SAĞLIKSIZ YAPININ DIŞINA ÇIKMAKTAN BAŞKA YOL KALMAMIŞTIR”

Parti içinde demokrasi, şeffaflık ve adaletin kalmadığını söyleyen Durukan, “Aydın yerelinde parti, Özlem Çerçioğlu partisine dönüşmüştür. İlçe yönetim kurulu olarak görev yaptığımız 4 yıl boyunca Söke örgütüne hiç gelmemiş, yöneticileri hiç arayıp sormamıştır. Bizlere bu sağlıksız yapının dışına çıkmaktan başka yol kalmamıştır. Bu seçimde oy vermeyeceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bu sözlerimizle tepki göstererek istifa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve iki meclis üyesi de partiden istifa etmişti. (HABER MERKEZİ)