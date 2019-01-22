Ankara’da oto tamir dükkanında yangın çıktı

Ankara’da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle OSTİM 1579. Sokak’taki iki katlı oto tamir dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki işyerlerinin güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar oluştu. (Ankara/AA)