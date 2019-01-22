22 Ocak 2019 07:21
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Görsel: Google Maps
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sumba Adası’nın Batı Sumba bölgesinin 103 kilometre güneybatısında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. (AA)
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