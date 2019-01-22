Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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YSK Başkanına göre hayali seçmen de sahte seçmen de yok

YSK Başkanı Sadi Güven, tüm "hayali seçmen" ve "sahte seçmen" iddialarına rağmen, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok" dedi.