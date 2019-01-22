Celal Şengör: Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok

Halk TV’de Gürkan Hacır’ın sunumuyla yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ adlı programa konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söyledi.

Kendisine organlarını bağışamak istediklerini söyleyenler olduğunu anlatan Şengör, “Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar” diye konuştu.

Oda TV’nin haberine göre, insanların gömülmeye çok meraklı olduğunu ancak tarihte iz bırakmış kişilerin mezarlarının nerede olduğunun dahi bilinmediğini de belirten Şengör, “Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın” dedi. (HABER MERKEZİ)