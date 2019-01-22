Halkbank, kredi kartı yapılandırması duyurdu

Halkbank, kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyen müşterilerine "Halk Destek Kredisi" kullandıracağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırabilecek.

"Halk Destek Kredisi"ni kullanmak isteyenler, gelir durumlarına göre ödeme planı oluşturabilecek.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank da kredi kartı borçlarını yapılandıracağını duyurmuştu.

Ziraat Bankası 8 Ocak'ta yaptığı açıklama ile kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını duyurmuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)