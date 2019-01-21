Sarı-lacivertliler 3 puana hasret: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında Bursa'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler, 20. dakikadada Roberto Soldado'nun golü ile öne geçmelerine rağmen maçın son anlarında Aytaç Kara'nın kafasından gelen gol skoru 1-1 yaptı ve Fenerbahçe sahadan yine 3 puana hasret ayrıldı.

20. dakikada Soldado'nun röveşatası ile 1-0 öne geçen ve ilk yarıyı önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Bursaspor'un peşpeşe gelen ataklarına 90. dakikaya kadar direnebildi. Aytaç'ın kafa golünden sonra Cüneyt Çakır, golden hemen önce Valbuena'ya faul yapılıp yapılmadığı ile ilgili VAR'a gitti fakat gol kararı değişmedi. 90 dakika 1-1 bitti.

Fenerbahçe bu sonuçla 17 puanla 15. sıraya yerleşti. Sarı lacivertlilerin ligdeki galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynadıkları son maç olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasından farklı bir 111 sahaya sürdü. 6 değişiklik yapan Yanal, kart cezalıları Eljif Elmas ile İslam Slimani'nin yanı sıra Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Mathieu Valbuena ve Benzia'yı tercih etmedi.